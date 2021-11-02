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Жителю Новомосковска грозит срок за нападение на 17-летнюю девушку

Жителю Новомосковска грозит срок за нападение на 17-летнюю девушку

Мужчина похитил сумку с документами и банковской картой.

В Новомосковске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Ранее неоднократно судимому мужчине вменяют грабеж с применением насилия.
 
По данным следствия, преступление было совершено вечером 22 сентября на ул. Дружбы. Злоумышленник напал на проходившую мимо 17-летнюю девушку.
 
«Он схватил ее за шею и вырвал из рук сумку, в которой в том числе находились документы и банковская карта. При попытке девушки оказать сопротивление злоумышленник ударил ее ногой и скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Следователи собрали все доказательства, которые подтверждают причастность мужчины к преступлению. Уголовное дело и обвинительное заключение передадут в суд.
 
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:54 +3
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Тульская областьНовомосковск
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