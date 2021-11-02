Жителю Новомосковска грозит срок за нападение на 17-летнюю девушку

Мужчина похитил сумку с документами и банковской картой.

В Новомосковске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Ранее неоднократно судимому мужчине вменяют грабеж с применением насилия.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 22 сентября на ул. Дружбы. Злоумышленник напал на проходившую мимо 17-летнюю девушку.

«Он схватил ее за шею и вырвал из рук сумку, в которой в том числе находились документы и банковская карта. При попытке девушки оказать сопротивление злоумышленник ударил ее ногой и скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Следователи собрали все доказательства, которые подтверждают причастность мужчины к преступлению. Уголовное дело и обвинительное заключение передадут в суд.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.