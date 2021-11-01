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В 2021 году судебные приставы в Тульской области взыскали с должников 4,7 млрд рублей
Фото из архива Myslo.

В 2021 году судебные приставы в Тульской области взыскали с должников 4,7 млрд рублей

С алиментщиков взыскано почти 175 млн рублей.

Главный судебный пристав Тульской области Эдуард Кононов поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и подвел итоги работы по основным направлениям деятельности.

– На сегодняшний день наблюдается положительная динамика в достижении поставленных перед нами целей и задач. В 2021 году Управлением окончено свыше 485 тыс. исполнительных производств. Общая сумма взыскания составила 4,7 млрд рублей, в бюджеты всех уровней направлено почти 2 млрд рублей, что больше на 31% в сравнении с 2020 годом и на 44% – в сравнении с 2019 годом, — цитирует главного пристава пресс-служба ведомства.

Особое внимание уделяется принудительному взысканию алиментных платежей. В этом году на содержание детей взыскано почти 175 млн рублей. На сегодняшний день за неуплату алиментов органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении 856 должников составлены административные протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ и возбуждено 493 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Кроме того, одним из приоритетных направлений деятельности Управления является взыскание задолженности по заработной плате.

С начала 2021 года фактически взыскано и перечислено свыше 34 млн рублей в счет погашения задолженности по заработной плате.

В зданиях судов и на судебных участках мировых судей в Тульской области чрезвычайных происшествий не допущено.

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