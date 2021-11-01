В Туле покажут спектакль «Кровавая свадьба»

9 ноября в Городском концертном зале покажут спектакль «Лорка. Сны» театра-студии «МЮСЛИ» по мотивам трагедии испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки.

«Кровавая свадьба» – это фантасмагорические сны об Испании, горячий ветер и виноградные гроздья, судьба и страсть, фламенко и космический холод.

Спектакль награжден призом «За лучшее художественное решение» и номинирован на награды «Лучшая женская роль» и «Лучшая режиссура» на XI Международном театральном фестивале Amannay в Марокко.

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