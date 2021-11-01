В Туле покажут спектакль «Кровавая свадьба»
9 ноября в Городском концертном зале покажут спектакль «Лорка. Сны» театра-студии «МЮСЛИ» по мотивам трагедии испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки.
«Кровавая свадьба» – это фантасмагорические сны об Испании, горячий ветер и виноградные гроздья, судьба и страсть, фламенко и космический холод.
Спектакль награжден призом «За лучшее художественное решение» и номинирован на награды «Лучшая женская роль» и «Лучшая режиссура» на XI Международном театральном фестивале Amannay в Марокко.
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Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
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