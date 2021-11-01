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В Туле покажут спектакль «Кровавая свадьба»

В Туле покажут спектакль «Кровавая свадьба»

9 ноября в Городском концертном зале покажут спектакль «Лорка. Сны» театра-студии «МЮСЛИ» по мотивам трагедии испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки.

«Кровавая свадьба» – это фантасмагорические сны об Испании, горячий ветер и виноградные гроздья, судьба и страсть, фламенко и космический холод. 

Спектакль награжден призом «За лучшее художественное решение» и номинирован на награды «Лучшая женская роль» и «Лучшая режиссура» на XI Международном театральном фестивале Amannay в Марокко.

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 21:05 −1
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