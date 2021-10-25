В кафе — с QR-кодом, торговые центры — закрыты: в Тульской области усилены ограничения по коронавирусу

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Алексей Дюмин внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

C 30 октября по 7 ноября в регионе будет приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров, рынков и ярмарок, объектов розничной торговли непродовольственными товарами. Исключение составят организации, работающие на доставку и самовывоз.

Будут работать продовольственные магазины, аптеки, салоны связи, торговые точки, реализующие зоотовары, цветы, горюче-смазочные материалы, средства коррекции зрения и реабилитации. Также продолжат работу нестационарные объекты торговли, расположенные вне ТРЦ, рынков и ярмарок, площадью менее 9 кв. м.

Изменится режим работы мест общественного питания. С 30 октября они смогут работать только с 7.00 до 23.00 часов (за исключением доставки и самовывоза). Посещать их можно будет при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого 3 дня.

Для заселения в гостиницы с 30 октября по 7 ноября также потребуется QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого 3 дня. Для посещения в период нерабочих дней бассейнов, фитнес и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Посещение указанных мест детьми, не достигшими 18 лет, возможно без QR-кода.

С 30 октября по 7 ноября не будут работать детские сады, школьные лагеря дневного пребывания, колледжи и техникумы. Исключение составят дежурные группы в детских садах и школах (для учеников начальных классов). Учреждения, которые реализуют программы дополнительного и дополнительного профессионального образования, смогут продолжить работу только с применением дистанционных образовательных технологий или электронного обучения.

Отменяются концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей. Не будут работать кинотеатры, расположенные в ТРЦ. С 27 октября запрещается выезд организованных детских групп за пределы Тульской области.

Жителям старше 60 лет, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать многолюдные места, а лучше провести эти нерабочие дни дома.

Работодателям региона рекомендовано перевести на удалённый режим работы работников 60 лет и старше и работников, имеющих хронические заболевания. В том числе — на 4 недели для прохождения вакцинации против COVID-19 и формирования иммунитета. Также на дистанционный режим работы рекомендуется перевести беременных женщин.

Кроме того, сотрудников, которые только проходят вакцинацию, рекомендовано освободить от работы на два дня с сохранением заработной платы. Также регламентирован график работы учреждений здравоохранения и культуры.