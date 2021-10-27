Памятные места, награды и новые ТОСы: состоялось 28-е заседание Тульской городской Думы

Ольга Слюсарева вручила тулякам награды

В среду, 27 октября, очередное 28-е заседание Тульской городской Думы началось с торжественной части. Награды тулякам вручила глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Почетного знака муниципального образования город Тула «За вклад в развитие города Тулы» удостоен ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» Владимир Панин. Медалью Тульской городской Думы «За заслуги в области здравоохранения» награждена главный врач городской больницы № 7 Тамила Торшхоева, медалью «За активную гражданскую позицию» – заместитель начальника отдела территориального планирования и землеустройства управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы в период с 3 июня 2013 года по 22 октября 2021 года Ольга Ринкман. Председатель общественного совета муниципального образования город Тула Олег Золотарев отмечен почетной грамотой Тульской городской Думы за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной и общественной деятельности. В Туле появятся новые мемориальные объекты В ходе заседания депутаты единогласно поддержали проект решения об установке мемориальной доски, посвященной обороне города Тулы в 1941 году, на стене Всехсвятского кладбища. С таким ходатайством в комиссию по историческому наследию и городской топонимии обратилось Тульское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Мемориальную доску установят на внешней стене кладбища по переулку Тимирязева. По информации, сохранившейся в архивных документах, в дни обороны Тулы 30 октября – 7 ноября 1941 года здесь проходили ожесточенные бои, на стене остались следы от пуль и осколков.

Депутаты также приняли решение об установке памятного знака, посвященного воинам-якутянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области. С данным ходатайством обратился Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Памятный знак предлагается установить на Спасском кладбище в Зареченском округе, где захоронены более 100 якутян, погибших на территории Тульской области в годы войны.

– Нынешний год ознаменован для Тулы юбилейными датами: 80-летием обороны в годы Великой Отечественной войны и 45-летием присвоения почетного звания «Город-герой», – прокомментировала глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева. – Принятие решений об установке мемориальной доски и памятной таблички – это дань уважения защитникам нашего города. В областной столице проводится масштабная подготовка к празднованию знаковых дат. Ветеранам вручены юбилейные медали, все памятники и мемориалы приводят в порядок. Уже с завтрашнего дня начнутся мероприятия: пройдут церемонии возложения венков, цветов к памятникам, митинги. В декабре состоится открытие нового сквера, посвященного 80-летию обороны Тулы. Всего в Туле 129 памятных мест, посвященных событиям Великой Отечественной войны и обороны города. Депутаты Тульской городской Думы примут активное участие во всех торжественных мероприятиях.

Кроме того, в ходе заседания депутаты поддержали вопрос о внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула» с целью его приведения в соответствие с изменениями в Бюджетном кодексе РФ.

Депутаты внесли изменения в порядок деятельности Экспертной комиссии по проведению публичной независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов МО г. Тула по вопросам бюджетной и налоговой политики. Срок полномочий членов Экспертной комиссии установлен на пять лет – на срок полномочий Думы.

Также было решено передать в безвозмездное пользование нежилые муниципальные помещения ряду государственных учреждений, некоммерческих общественных и спортивных организаций.

Были утверждены кандидатуры на награждение медалью «За активную гражданскую позицию», почетным знаком «За вклад в развитие города Тулы» и почетными грамотами Тульской городской Думы.