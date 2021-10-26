Туляки могут отправить письмо или посылку из дома

Фото: пресс-служба «Почты России».

Почтовое экспресс-отправление можно передать курьеру, который бесплатно упакует его и доставит адресату.

Экспресс-отправления – самый быстрый и удобный способ отправить письмо или посылку по России и за границу. Всё довольно просто. Первым делом следует зайти на сайт и убедиться, что в отправлении нет ничего запрещенного. Для письма или небольшой посылки курьер предоставит бесплатную упаковку EMS (максимальный размер – 60×70 см).

Бумаги, печатные издания, небольшие вещи весом до 3-х кг можно упаковать в конверт, пластиковый пакет или плотную бумагу, перевязав или заклеив обертку. Тяжелые и крупные вещи нужно отправлять в коробке, мешке или обшитыми плотной тканью.

Вызвать курьера на дом можно по телефону 8 (800) 200-50-55.

Он поможет оформить наложенный платеж, сделать опись вложения, назначить объявленную ценность или настроить уведомление по SMS. В день доставки курьер позвонит адресату или оставит извещение в почтовом ящике. Получатель сможет согласовать адрес и время доставки и получить свою посылку.