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«Накажи автохама»: мне надо прямо, а те, кому налево, – подождут
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: мне надо прямо, а те, кому налево, – подождут

Очередное видео из редакционной почты.

В нашей специальной рубрике – новый ролик из регистратора читателя. Место действия – пересечение улиц Октябрьской и М. Горького в Заречье. В центре событий – черный Mitsubishi Pajero с госномером С001ТО71.

Судя по данным регистратора – 26 октября 17.49. Водитель внедорожника хочет проехать перекресток по прямой, но останавливается на полосе, предназначенной для поворота налево, и задерживает водителей, которые хотят проехать по зеленой стрелке. По словам автора видео, подобные ситуации происходят на этом перекрестке ежедневно.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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