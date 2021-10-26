В Туле сотрудники ГИБДД оштрафовали более 300 пешеходов

Фото из архива Myslo.

Профилактический рейд проходил в областной столице с 7 по 24 октября.

За это время сотрудниками городской Госавтоинспекции было пресечено более 400 административных правонарушений. Более 300 административных материалов составлено по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения». Для нарушителей предусмотрено предупреждение или штраф на 500 рублей.

Свыше 100 водителей заплатят штрафы от 1000 до 2500 рублей за непредоставление преимущества пешеходам или велосипедистам. Кроме того, были случаи, когда пешеходы находились на проезжей части в состоянии опьянения.

Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на трассе вне населенного пункта пешехода – сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД.