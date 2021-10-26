Безработный обокрал АЗС в Воловском районе

Сейчас мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Воловском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился сотрудник одной из АЗС. Мужчина сообщил, что некий злоумышленник украл из торгового зала четыре канистры моторного масла. Ущерб от действий вора составил 9100 рублей.

Сотрудники полиции внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и смогли выяснить личность похитителя. Им оказался безработный 34-летний цыган. По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».