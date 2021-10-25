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За неделю в Тульской области от коронавируса умерли более ста человек
Фото из архива Myslo.

За неделю в Тульской области от коронавируса умерли более ста человек

Таковы данные регионального оперштаба.

По данным регионального оперативного штаба, с 19 по 25 октября подтвержден летальный исход 109 пациентов в возрасте от 35 до 97 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения – 3351 человек.
 
За минувшую неделю зарегистрировано 1355 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 58 695 случаев заболевания.
 
Также за прошедшую неделю 1237 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 50 620 человек.
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:07 −4
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