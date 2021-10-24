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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 208 случаев заболевания, 17 человек умерло

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 208 случаев заболевания, 17 человек умерло

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 208 случаев заболевания коронавирусом. 17 человек за сутки умерло.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 480  жителей региона, из них умерли 3 336 человек, выздоровели 50 420 человек. 

За последние сутки в России выявлено 35 660 случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 072 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека.
 
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 241 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 230 600 летальных исходов, выздоровел 7 165 921 человек.

 

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