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Под Белевом поисковики и следователи нашли массовое захоронение времён ВОВ
Фото Михаила Булдакова, поисковый отряд "Штурм"

Под Белевом поисковики и следователи нашли массовое захоронение времён ВОВ

Поисковые работы прошли в районе села Николо-Гастунь.

В рамках проекта «Без срока давности», цель которого – раскрытие преступлений против мирного населения Тульской области в годы Великой Отечественной войны, сотрудники регионального СУ СК России вместе с представителями поискового отряда «Штурм» провели работы в селе Николо-Гастунь, рядом с местным храмом.

В ходе экспедиции были обнаружены множественные места с характерными для захоронений однородностями, обнаружено массовое захоронение солдат РККА и местного населения.

Часть останков переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы – специалистам предстоит определить примерный период захоронения, пол, возраст захороненных людей, а также наличие у них повреждений и признаков насильственной смерти.

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