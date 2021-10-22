Под Белевом поисковики и следователи нашли массовое захоронение времён ВОВ

Фото Михаила Булдакова, поисковый отряд "Штурм"

В рамках проекта «Без срока давности», цель которого – раскрытие преступлений против мирного населения Тульской области в годы Великой Отечественной войны, сотрудники регионального СУ СК России вместе с представителями поискового отряда «Штурм» провели работы в селе Николо-Гастунь, рядом с местным храмом.

В ходе экспедиции были обнаружены множественные места с характерными для захоронений однородностями, обнаружено массовое захоронение солдат РККА и местного населения.

Часть останков переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы – специалистам предстоит определить примерный период захоронения, пол, возраст захороненных людей, а также наличие у них повреждений и признаков насильственной смерти.