Туляки из дома на ул. Оружейная: «Владелец офисного здания грозится лишить нас пешеходной дороги»

Мало получить земельный участок в жилой зоне, надо еще и заранее продумать, как выезжать с него. Но эта история не про владельца здания, построенного между зданием Министерства образования Тульской области и жилым домом №7а по ул. Оружейной.

– Стройка здесь началась несколько лет назад. Тогда нам обещали, что наш двор она не затронет. Но потом оказалось, что часть нашего двора уже за забором вокруг этого здания. Сейчас стройка завершена. Но теперь же с территории его организован выезд в наш двор. Как говорит владелец, это требование пожарных и выезд запасной. Но по сути им никто не запретит им пользоваться и как основным! – рассказывает Ольга, жительница дома №7а.

Придомовая территория дома №7а небольшая и мест, где можно просто спокойно пройти вдоль дома не так много.

По суди дорога, которая теперь является предметом спора, осталась единственной пешеходной, где могут прогуливаться престарелые жители дома. Да и то с недавнего времени нужно это делать с осторожностью.

– У нас стоял еще недавно тут шлагбаум, но кто-то его снес. Дело в том, что в этом офисном здании располагается еще и охранное предприятие. И им удобнее намного иметь выезд в нашу сторону, потому что с этой стороны удобнее выезжать в сторону пр. Ленина – не нужно делать крюк по Оружейной мимо трамвайных путей. Но мы категорически против. Поэтому нам пригрозили судебным разбирательством, в котором будут устанавливать сервитут на нашу дорогу. У нас тихий спальный район, зачем нам здесь проезд для машин, которые срочно несутся на вызов? – добавляет Ольга.

Жители надеются, что районная администрация встанет на защиту их интересов.