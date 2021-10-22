В Тульском экзотариуме пополнение: у пары сов появились малыши

В старой экспозиции семья сов-сипух увеличилась на три персоны.

Сегодня родители наконец дали заснять малышей, а до этого момента атаковали всех, кто приближался к гнезду, защищая птенцов, кидались на технику. С помощью штатива и экшн-камеры удалось снять троих малышей.

Судя по их размеру, совятам примерно месяц. Где-то через полтора-два месяца у посетителей старой экспозиции экзотариума появится шанс их увидеть, птенцы будут учиться летать.

Когда совята окрепнут и смогут обходиться без заботы старших птиц, зоотехники их окольцуют и подготовят к передаче в другие зоопарки.

Справка. Совы-сипухи появились в экзотариуме в 2019 году. Это второе потомство, полученное в стенах тульского зоопарка.