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В Тульском экзотариуме пополнение: у пары сов появились малыши

В Тульском экзотариуме пополнение: у пары сов появились малыши

В старой экспозиции семья сов-сипух увеличилась на три персоны.

Сегодня родители наконец дали заснять малышей, а до этого момента атаковали всех, кто приближался к гнезду, защищая птенцов, кидались на технику. С помощью штатива и экшн-камеры удалось снять троих малышей.
 

 
Судя по их размеру, совятам примерно месяц. Где-то через полтора-два месяца у посетителей старой экспозиции экзотариума появится шанс их увидеть, птенцы будут учиться летать.
 
Когда совята окрепнут и смогут обходиться без заботы старших птиц, зоотехники их окольцуют и подготовят к передаче в другие зоопарки.
 
Справка. Совы-сипухи появились в экзотариуме в 2019 году. Это второе потомство, полученное в стенах тульского зоопарка.
 
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