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На стене Всехсвятского кладбища планируют установить мемориальную доску
Фото из архива Myslo.

На стене Всехсвятского кладбища планируют установить мемориальную доску

Окончательное решение будет приниматься депутатами Тульской городской Думы.

Как стало известно Myslo, на ближайшем заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрят вопрос об установке на стене Всехсвятского кладбища мемориальной доски, посвященной обороне города в годы Великой Отечественной войны.

Согласно проекту, доска будет установлена со стороны проезда Тимирязева. На ней будет начертан текст следующего содержания: «Здесь проходил рубеж обороны города Тулы в октябре – ноябре 1941 года. На стене следы пуль и осколков, выпущенных фашистами».

Инициатором установки мемориальной доски стало тульское отделение Российского военно-исторического общества.

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ТулаВсехсвятское кладбище
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