Банк России выпустил монеты с героями мультфильма «Маша и Медведь»

Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», студия «Анимаккорд».

Их отчеканили в двух номиналах – 3 и 25 рублей. Тиражи будут ограниченными.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Маша и Медведь» в серии «Российская (советская) мультипликация». Серебряная монета номиналом 3 рубля отчеканена тиражом 7000 штук, а монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей – 1 млн штук.

На монете изображены персонажи известного российского мультсериала – девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь. Показ анимационного сериала начался в 2009 году, и за несколько лет он стал популярен не только в нашей стране, но и в Европе, США, Китае, Канаде, странах Латинской Америки.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.