новости
новости
Регистрация
Банк России выпустил монеты с героями мультфильма «Маша и Медведь»
Кадр из мультфильма «Маша и Медведь», студия «Анимаккорд».

Банк России выпустил монеты с героями мультфильма «Маша и Медведь»

Их отчеканили в двух номиналах – 3 и 25 рублей. Тиражи будут ограниченными.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Маша и Медведь» в серии «Российская (советская) мультипликация». Серебряная монета номиналом 3 рубля отчеканена тиражом 7000 штук, а монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей – 1 млн штук.

На монете изображены персонажи известного российского мультсериала – девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь. Показ анимационного сериала начался в 2009 году, и за несколько лет он стал популярен не только в нашей стране, но и в Европе, США, Китае, Канаде, странах Латинской Америки.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 08:13 +5
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентробанк РФколлекционные монетымультфильм Маша и Медведь
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На стене Всехсвятского кладбища планируют установить мемориальную доску
На стене Всехсвятского кладбища планируют установить мемориальную доску
«Накажи автохама»: не хочу стоять в пробке и поеду по встречной
«Накажи автохама»: не хочу стоять в пробке и поеду по встречной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.