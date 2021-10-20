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Удаленка бьет рекорды: где в Туле можно зарабатывать 170 000 рублей не выходя из дома
Изображение makieni777 с сайта Pixabay.

Удаленка бьет рекорды: где в Туле можно зарабатывать 170 000 рублей не выходя из дома

За последний год на hh.ru было опубликовано почти 400 тысяч вакансий с удаленным графиком работы.

Эта цифра – вдвое больше показателя 2020 года. Из-за ухудшения эпидобстановки с начала осени тренд усилился. В Тульской области в сентябре было размещено более 500 таких вакансий, а с начала октября тульские работодатели ищут более 1000 удаленных сотрудников.

Каждая десятая такая вакансия – в сфере IT. Далее идут телекоммуникации, продажи, консультирование, маркетинг, реклама, PR и банковская сфера.

– В прошлом, 2020 году многие компании были вынуждены перевести значительную часть своих сотрудников на удаленную работу. Для многих этот опыт стал положительным, и сейчас, после снятия жестких ограничений, компании не всегда спешат возвращать сотрудников в офис и готовы предложить график с возможностью удаленной работы не только действующим, но и потенциальным сотрудникам, – говорит руководитель пресс-службы компании HeadHunter в ЦФО Валерия Иванова.

Публикуем самые высокооплачиваемые вакансии с удаленным форматом работы в Тульской области:

  • программист (разработчик) на С++ (Senior) – от 170 000 до 200 000 рублей,
  • программист (разработчик) на Java (Middle) – от 130 000 до 170 000 рублей,
  • системный аналитик – от 120 000 рублей на руки,
  • ведущий разработчик – от 110 000 рублей,
  • team lead – от 100 000 рублей.
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