Удаленка бьет рекорды: где в Туле можно зарабатывать 170 000 рублей не выходя из дома

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За последний год на hh.ru было опубликовано почти 400 тысяч вакансий с удаленным графиком работы.

Эта цифра – вдвое больше показателя 2020 года. Из-за ухудшения эпидобстановки с начала осени тренд усилился. В Тульской области в сентябре было размещено более 500 таких вакансий, а с начала октября тульские работодатели ищут более 1000 удаленных сотрудников.

Каждая десятая такая вакансия – в сфере IT. Далее идут телекоммуникации, продажи, консультирование, маркетинг, реклама, PR и банковская сфера.

– В прошлом, 2020 году многие компании были вынуждены перевести значительную часть своих сотрудников на удаленную работу. Для многих этот опыт стал положительным, и сейчас, после снятия жестких ограничений, компании не всегда спешат возвращать сотрудников в офис и готовы предложить график с возможностью удаленной работы не только действующим, но и потенциальным сотрудникам, – говорит руководитель пресс-службы компании HeadHunter в ЦФО Валерия Иванова.

Публикуем самые высокооплачиваемые вакансии с удаленным форматом работы в Тульской области: