Удаленка бьет рекорды: где в Туле можно зарабатывать 170 000 рублей не выходя из дома
За последний год на hh.ru было опубликовано почти 400 тысяч вакансий с удаленным графиком работы.
Эта цифра – вдвое больше показателя 2020 года. Из-за ухудшения эпидобстановки с начала осени тренд усилился. В Тульской области в сентябре было размещено более 500 таких вакансий, а с начала октября тульские работодатели ищут более 1000 удаленных сотрудников.
Каждая десятая такая вакансия – в сфере IT. Далее идут телекоммуникации, продажи, консультирование, маркетинг, реклама, PR и банковская сфера.
– В прошлом, 2020 году многие компании были вынуждены перевести значительную часть своих сотрудников на удаленную работу. Для многих этот опыт стал положительным, и сейчас, после снятия жестких ограничений, компании не всегда спешат возвращать сотрудников в офис и готовы предложить график с возможностью удаленной работы не только действующим, но и потенциальным сотрудникам, – говорит руководитель пресс-службы компании HeadHunter в ЦФО Валерия Иванова.
Публикуем самые высокооплачиваемые вакансии с удаленным форматом работы в Тульской области:
- программист (разработчик) на С++ (Senior) – от 170 000 до 200 000 рублей,
- программист (разработчик) на Java (Middle) – от 130 000 до 170 000 рублей,
- системный аналитик – от 120 000 рублей на руки,
- ведущий разработчик – от 110 000 рублей,
- team lead – от 100 000 рублей.