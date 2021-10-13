Почему на ул. Металлургов такая странная велодорожка: администрация объяснила

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Чиновники говорят: она организована так, чтобы обеспечить доступность подхода пешеходов к остановкам и переходам.

Ранее активисты «Свободной Тулы» устроили рейд по новой велопешеходной дорожке, которая появилась на ул. Металлургов. Общественники нашли множество недочетов, среди которых – отсутствие дорожных знаков и средств, препятствующих выезду автомобилей, слишком близкое расстояние к торговым ларькам и др.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы прокомментировало Myslo обустройство велодорожки:

– Организация велодорожки на ул. Металлургов проводилась в рамках отдельного муниципального контракта. Так, нанесена дорожная разметка, в настоящее время монтируют стойки для размещения дорожных знаков и устанавливают сами знаки.

По вопросу трассировки маршрута необходимо отметить, что велодорожка организована таким образом, чтобы обеспечить доступность подхода пешеходов к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. На участках, где такие объекты отсутствуют, велодорожка меняет направление движения и проходит вдоль трамвайных путей.

Что касается прилегания велодорожки к отдельным объектам транспортной инфраструктуры, то

необходимо учитывать существующие стесненные условия и важность сохранения для пешеходов минимальной ширины тротуара для комфортного передвижения.

Именно поэтому на отдельных участках велодорожка прерывается либо прилегает к отдельным объектам.

В настоящее время разрабатывается проектная документация на устройство ограждений вдоль крупного сетевого магазина по адресу: ул. Металлургов, 87.

Одновременно с этим прорабатывается возможность установки ограничительных элементов, препятствующих движению через велодорожку.

Участников дорожного движения призывают руководствоваться действующими Правилами дорожного движения и осуществлять подъезды через существующие примыкания.