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Кому в октябре предлагают самую высокую зарплату в Тульской области

Кому в октябре предлагают самую высокую зарплату в Тульской области

Аналитика от сайта по поиску работы.

Аналитики hh.ru выяснили, какие октябрьские вакансии в Тульской области предлагают самую высокую заработную плату. Первое место в рейтинге заняла вакансия начальника отдела продаж.

«Успешный кандидат, претендующий на должность сварщика технологических трубопроводов, сможет зарабатывать до 500 000 руб. до вычета налогов. Главной обязанностью будущего сотрудника будет сварка труб и металлоконструкций», — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Также в топ-10 самых «дорогих» предложений работодателей вошли Frontend Team Lead в международный проект (удаленно), начальник отдела продаж, риэлтор, коммерческий директор, директор по рознице, руководитель производства формалина, формальдегидных смол, главный технолог, финансовый директор, директор по развитию и управлению недвижимостью, машинист автовышки (агп).

На сегодняшний день в Тульской области открыто почти 800 вакансий с заработной платой от 100 000 рублей. Чаще всего поступают предложения от компаний из отраслей «Розничная торговля», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД».

Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Тульской области

Вакансия

Предлагаемая заработная плата

Компания

Ссылка

Начальник отдела продаж

от 56 700 до 500 000 руб. до вычета налогов

ООО «Инженерный центр энергетики»

Подробности

Риэлтор

до 300 000 руб. на руки

Оператор недвижимости ПЕРСПЕКТИВА 24 г. Тула

Подробности

Ключевой пользователь SAP FI

от 200 000 до 300 000 руб. до вычета налогов

Adecco Russia

Подробности

Медсестра в Германию

от 260 000 руб. до вычета налогов

Job in China

Подробности

Frontend Team Lead в международный проект (удаленно)

от 260 000 руб. на руки

POSTOPLAN

Подробности

Директор по рознице

до 250 000 руб. до вычета налогов

«Легкий шаг», обувь и аксессуары

Подробности

Коммерческий директор

от 220 000 руб. на руки

«Тутанхамон», Сеть ювелирных салонов

Подробности

Руководитель производства формалина, формальдегидных смол, главный технолог

от 180 000 руб. на руки

«Полипласт»

Подробности

Финансовый директор

от 180 000 руб. на руки

«Тутанхамон», Сеть ювелирных салонов

Подробности

Директор по развитию и управлению недвижимостью

от 180 000 руб. на руки

«Легкий шаг», обувь и аксессуары

Подробности

 

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