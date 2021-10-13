Кому в октябре предлагают самую высокую зарплату в Тульской области
Аналитика от сайта по поиску работы.
Аналитики hh.ru выяснили, какие октябрьские вакансии в Тульской области предлагают самую высокую заработную плату. Первое место в рейтинге заняла вакансия начальника отдела продаж.
«Успешный кандидат, претендующий на должность сварщика технологических трубопроводов, сможет зарабатывать до 500 000 руб. до вычета налогов. Главной обязанностью будущего сотрудника будет сварка труб и металлоконструкций», — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.
Также в топ-10 самых «дорогих» предложений работодателей вошли Frontend Team Lead в международный проект (удаленно), начальник отдела продаж, риэлтор, коммерческий директор, директор по рознице, руководитель производства формалина, формальдегидных смол, главный технолог, финансовый директор, директор по развитию и управлению недвижимостью, машинист автовышки (агп).
На сегодняшний день в Тульской области открыто почти 800 вакансий с заработной платой от 100 000 рублей. Чаще всего поступают предложения от компаний из отраслей «Розничная торговля», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД».
Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Тульской области
|
Вакансия
|
Предлагаемая заработная плата
|
Компания
|
Ссылка
|
Начальник отдела продаж
|
от 56 700 до 500 000 руб. до вычета налогов
|
ООО «Инженерный центр энергетики»
|
Риэлтор
|
до 300 000 руб. на руки
|
Оператор недвижимости ПЕРСПЕКТИВА 24 г. Тула
|
Ключевой пользователь SAP FI
|
от 200 000 до 300 000 руб. до вычета налогов
|
Adecco Russia
|
Медсестра в Германию
|
от 260 000 руб. до вычета налогов
|
Job in China
|
Frontend Team Lead в международный проект (удаленно)
|
от 260 000 руб. на руки
|
POSTOPLAN
|
Директор по рознице
|
до 250 000 руб. до вычета налогов
|
«Легкий шаг», обувь и аксессуары
|
Коммерческий директор
|
от 220 000 руб. на руки
|
«Тутанхамон», Сеть ювелирных салонов
|
Руководитель производства формалина, формальдегидных смол, главный технолог
|
от 180 000 руб. на руки
|
«Полипласт»
|
Финансовый директор
|
от 180 000 руб. на руки
|
«Тутанхамон», Сеть ювелирных салонов
|
Директор по развитию и управлению недвижимостью
|
от 180 000 руб. на руки
|
«Легкий шаг», обувь и аксессуары