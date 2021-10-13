Кому в октябре предлагают самую высокую зарплату в Тульской области

Аналитика от сайта по поиску работы.

Аналитики hh.ru выяснили, какие октябрьские вакансии в Тульской области предлагают самую высокую заработную плату. Первое место в рейтинге заняла вакансия начальника отдела продаж.

«Успешный кандидат, претендующий на должность сварщика технологических трубопроводов, сможет зарабатывать до 500 000 руб. до вычета налогов. Главной обязанностью будущего сотрудника будет сварка труб и металлоконструкций», — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Также в топ-10 самых «дорогих» предложений работодателей вошли Frontend Team Lead в международный проект (удаленно), начальник отдела продаж, риэлтор, коммерческий директор, директор по рознице, руководитель производства формалина, формальдегидных смол, главный технолог, финансовый директор, директор по развитию и управлению недвижимостью, машинист автовышки (агп).

На сегодняшний день в Тульской области открыто почти 800 вакансий с заработной платой от 100 000 рублей. Чаще всего поступают предложения от компаний из отраслей «Розничная торговля», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД».

Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Тульской области