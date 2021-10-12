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Житель Белевского района пытался пронести в суд нож
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Житель Белевского района пытался пронести в суд нож

На мужчину составили административный протокол.

Во вторник, 12 октября, при обеспечении пропускного режима судебные приставы обнаружили нож у мужчины, прибывшего в качестве ответчика на заседание в Белевский районный суд.

Посетитель был ознакомлен с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда, ему предложили сдать их, однако он заявил, что ничего запрещенного при себе не имеет. При досмотре в сумке мужчины был найден нож.

Судебные приставы вызвали полицию и составили в отношении посетителя административный протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

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