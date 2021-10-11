Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 14 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 154 случая заболевания коронавирусом, 142 человека выздоровели, 14 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 56 181 житель региона, 48 325 вылечились, 3147 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:26, 125 4341 -6
8 октября, в 11:45, 39 2752 -5
7 октября, в 11:47, 9 2385 -4
6 октября, в 11:42, 6 2175 -3
Другие статьи по темам
Место