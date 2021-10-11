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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 14 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 14 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 154 случая заболевания коронавирусом, 142 человека выздоровели, 14 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 56 181 житель региона, 48 325 вылечились, 3147 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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