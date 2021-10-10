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Тульская область принимает участие во Всероссийском фестивале NAUKA 0+
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульская область принимает участие во Всероссийском фестивале NAUKA 0+

С 8 по 10 октября в Москве проходит Всероссийский фестиваль науки – одно из крупнейших научно-популярных мероприятий в стране.

Тульская область впервые выступает на нем под эгидой научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ».
 
В торжественной церемонии открытия принял участие председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.
 
 
«ОБОРОНтех – одно из направлений НОЦ «ТулаТЕХ». На стенде нашего региона представлены инновационные проекты в сфере вооружения и военной техники. Ведущие оборонные предприятия региона «Тулаточмаш», «Сплав», «КПБ», «ЦКБА», Конструкторское бюро «Прибой», а также тульские университеты ТулГУ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого подготовили для гостей интерактивы, мастер-классы и стендапы от молодых ученых. Здесь каждый может познакомиться со спецификой профессии ученого или изобретателя. Фестиваль – уникальная площадка для диалога о науке», – отметил Антон Емельяненко.
 
Тульская область – один из регионов, в котором активно реализуется нацпроект «Наука и университеты». Одна из главных целей нацпроекта – сделать привлекательной работу в России для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей.
 
На стенде Тульской области представлены новейшие научные разработки: учебно-тренировочные тренажеры, наушники для спецслужб и военных, макеты военной техники, комплексы экстренного восстановления кровообращения. На выставке все экспонаты можно потрогать, а также проверить, как работает микробиологическая лаборатория, и научиться, например, проводить забор проб воздуха.
 
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