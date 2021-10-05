Губернатор Тульской области обратился к жителям в связи с коронавирусом

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном совещании в правительстве глава региона высказался о вакцинации:

– «Дельта»-штамм мутирует, становится агрессивнее, заболевание и осложнения — скоротечнее. Поражение органов наступает быстро, особенно у тех, кто не вакцинировался.

Я обращаюсь к жителям Тульской области. Кто бы как ни относился к вакцине, она позволяет переносить заболевание легче — на 90%. Необходимо вакцинироваться!

Меня не интересуют показатели, которые нам ставят по вакцинации, на каком месте среди субъектов страны или ЦФО по уровню вакцинации. Мы это делаем не для галочки! Самое главное — это спасти человеческие жизни.