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Строительство нового моста через ж/д пути в тульском Криволучье обойдется в полмиллиарда рублей
Фото из архива Myslo.

Строительство нового моста через ж/д пути в тульском Криволучье обойдется в полмиллиарда рублей

Министр транспорта и глава администрации Тулы рассказали, как обстоят дела со строительством виадука на ул. Доктора Гумилевской.

Будет ли построен мост в Криволучье через железнодорожные пути? Этот вопрос задали министру транспорта Родиону Дуднику в ходе брифинга в тульском правительстве.

- Мы знаем эту проблему, встречались ранее с потенциальным инвестором, обсуждали идеи плоскостного перекрестка или даже двухуровневой развязки, — сказал Родион Дудник.

По словам Дудника, это финансово затратный проект, нужны были инвестиции. Поэтому потенциальный инвестор предлагал сделать мост платным. Но губернатор поставил условие: ни один мост в городе-герое Туле таким не будет.

- Есть предварительная оценка стоимости предпроектных работ — это более 30 млн рублей для разработки проектно-сметной документации. Сам проект обойдется более 500 млн рублей. И это без учета изъятия земельных участков и выноса инженерных коммуникаций. Тем не менее, работа ведется. Как только мы поймем, откуда мы можем финансировать строительство, мы постараемся получить эти финансы.

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, идея с мостом в Криволучье пока не в приоритете: сейчас город и так включен в несколько финансово емких проектов: проектирование третьей очереди Восточного обвода, реконструкция Калужского шоссе и т.д.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:46 +1
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