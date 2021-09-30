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Тульский мультфильм «Сторожевой пес Верный» получил диплом международного кинофестиваля

Тульский мультфильм «Сторожевой пес Верный» получил диплом международного кинофестиваля

Он отмечен за оригинальный подход к изображению исторических событий.

Анимационный фильм «Сторожевой пес Верный», созданный тульским режиссером Дмитрием Чирковым, принял участие в конкурсе XXVI международного фестиваля «Кино — детям».

По его итогам мультфильм получил диплом первой степени за оригинальный подход к изображению исторических событий.

– Вчера случился нежданчик! Прислали из Самары! Пока только фотография, сам диплом — в конверте заказным. Поздравляю всю команду! В первую очередь главного художника — Ашота Мефодина, — написал Дмитрий Чирков на своей странице «ВКонтакте».
 
 

По сюжету мультфильма, пес по кличке Верный — единственный, кто остается в живых после вероломного нападения орды крымского хана Девлет-Гирея на один из укрепленных острогов Большой Засечной черты. Его задача — принести в Тулу весть о приближающейся беде. Верный отправляется в путь и с помощью друзей выполняет свою опасную миссию.

Создание мультфильма было инициировано правительством Тульской области и региональным министерством культуры. Реализован проект студией военного и исторического фильма Дмитрия Чиркова «Т-МЕДИА АРТ».

Деньги на проект в размере 2/3 общего бюджета на производство выделены Минкультуры РФ по результатам конкурса 2018 года на софинансирование производства анимационных фильмов. 1/3 — собственные средства «Т-МЕДИА АРТ». Общий бюджет проекта – 9 миллионов рублей.

Кинокомиссия Тульской области оказала помощь в подготовке конкурсной документации проекта.

Творческая группа:

  • Дмитрий Чирков — режиссер-постановщик, руководитель проекта;
  • Юрий Савинов — сценарист;
  • Алексей Подосенов — сценарист;
  • Ашот Мефодин — главный художник;
  • Роман Шибанов — аниматор;
  • Александр Первушин — аниматор;
  • Лариса Канивченко — аниматор;
  • Елена Зайцева — аниматор;
  • Владимир Котов — аниматор;
  • Иван Дмитриев — композитор;
  • Сергей Плотников — композитор;
  • Остап Чекмазов — саундпродюсер.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:11 +2
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