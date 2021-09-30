Тульский мультфильм «Сторожевой пес Верный» получил диплом международного кинофестиваля

По сюжету мультфильма, пес по кличке Верный — единственный, кто остается в живых после вероломного нападения орды крымского хана Девлет-Гирея на один из укрепленных острогов Большой Засечной черты. Его задача — принести в Тулу весть о приближающейся беде. Верный отправляется в путь и с помощью друзей выполняет свою опасную миссию.

Создание мультфильма было инициировано правительством Тульской области и региональным министерством культуры. Реализован проект студией военного и исторического фильма Дмитрия Чиркова «Т-МЕДИА АРТ».

Деньги на проект в размере 2/3 общего бюджета на производство выделены Минкультуры РФ по результатам конкурса 2018 года на софинансирование производства анимационных фильмов. 1/3 — собственные средства «Т-МЕДИА АРТ». Общий бюджет проекта – 9 миллионов рублей.



Кинокомиссия Тульской области оказала помощь в подготовке конкурсной документации проекта.

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