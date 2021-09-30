Тульский мультфильм «Сторожевой пес Верный» получил диплом международного кинофестиваля
Он отмечен за оригинальный подход к изображению исторических событий.
Анимационный фильм «Сторожевой пес Верный», созданный тульским режиссером Дмитрием Чирковым, принял участие в конкурсе XXVI международного фестиваля «Кино — детям».
По его итогам мультфильм получил диплом первой степени за оригинальный подход к изображению исторических событий.
По сюжету мультфильма, пес по кличке Верный — единственный, кто остается в живых после вероломного нападения орды крымского хана Девлет-Гирея на один из укрепленных острогов Большой Засечной черты. Его задача — принести в Тулу весть о приближающейся беде. Верный отправляется в путь и с помощью друзей выполняет свою опасную миссию.
Создание мультфильма было инициировано правительством Тульской области и региональным министерством культуры. Реализован проект студией военного и исторического фильма Дмитрия Чиркова «Т-МЕДИА АРТ».
Деньги на проект в размере 2/3 общего бюджета на производство выделены
Кинокомиссия Тульской области оказала помощь в подготовке конкурсной документации проекта.
Творческая группа:
- Дмитрий Чирков — режиссер-постановщик, руководитель проекта;
- Юрий Савинов — сценарист;
- Алексей Подосенов — сценарист;
- Ашот Мефодин — главный художник;
- Роман Шибанов — аниматор;
- Александр Первушин — аниматор;
- Лариса Канивченко — аниматор;
- Елена Зайцева — аниматор;
- Владимир Котов — аниматор;
- Иван Дмитриев — композитор;
- Сергей Плотников — композитор;
- Остап Чекмазов — саундпродюсер.