1 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить тульские музеи

Это возможно при наличии подтверждающих документов.

1 октября, в Международный день пожилых людей, пенсионеры смогут посетить филиалы Тульского музейного объединения бесплатно. Это возможно при наличии подтверждающих документов.

К филиалам Тульского музейного объединения, в том числе, относятся: