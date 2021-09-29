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1 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить тульские музеи

1 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить тульские музеи

Это возможно при наличии подтверждающих документов.

1 октября, в Международный день пожилых людей, пенсионеры смогут посетить филиалы Тульского музейного объединения бесплатно. Это  возможно при наличии подтверждающих документов.

К филиалам Тульского музейного объединения, в том числе, относятся:

  • историко-культурный и природный музей-заповедник «Бежин луг»,
  • музей «Спасское»,
  • Выставочный зал,  
  • Дом-музей В. В. Вересаева,
  • мемориальный музей Н. И. Белобородова,
  • историко-мемориальный музей Демидовых,
  • музей П. Н. Крылова,
  • музей «Тульские самовары»,
  • музей «Тульский кремль»,
  • Тульский военно-исторический музей,
  • Тульский областной краеведческий музей,
  • Тульский областной художественный музей,
  • Богородицкий дворец-музей и парк.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:25 0
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