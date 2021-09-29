1 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить тульские музеи
Это возможно при наличии подтверждающих документов.
1 октября, в Международный день пожилых людей, пенсионеры смогут посетить филиалы Тульского музейного объединения бесплатно. Это возможно при наличии подтверждающих документов.
К филиалам Тульского музейного объединения, в том числе, относятся:
- историко-культурный и природный музей-заповедник «Бежин луг»,
- музей «Спасское»,
- Выставочный зал,
- Дом-музей В. В. Вересаева,
- мемориальный музей Н. И. Белобородова,
- историко-мемориальный музей Демидовых,
- музей П. Н. Крылова,
- музей «Тульские самовары»,
- музей «Тульский кремль»,
- Тульский военно-исторический музей,
- Тульский областной краеведческий музей,
- Тульский областной художественный музей,
- Богородицкий дворец-музей и парк.
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