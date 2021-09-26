При пожаре на ул. Горняцкой в Туле погибла пенсионерка

Утром 26 сентября на ул. Горянцкой в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что горит частный дом, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 10.35. Первый расчет прибыл на место через 4 минуты.

«Открытое горение ликвидировано в 11:00, имеется пострадавший. В результате происшествия полностью выгорели прихожая и комната, закоптился потолок по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным Myslo, на пожаре погибла 65-летняя женщина.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 4 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.