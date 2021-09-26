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При пожаре на ул. Горняцкой в Туле погибла пенсионерка

При пожаре на ул. Горняцкой в Туле погибла пенсионерка

Трагедия произошла в частном доме.

Утром 26 сентября на ул. Горянцкой в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что горит частный дом, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 10.35. Первый расчет прибыл на место через 4 минуты.
 
«Открытое горение ликвидировано в 11:00, имеется пострадавший. В результате происшествия полностью выгорели прихожая и комната, закоптился потолок по всей площади», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По данным Myslo, на пожаре погибла 65-летняя женщина.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 4 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:21 +2
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