В Новомосковске появится еще одна модельная библиотека

Учреждения Новомосковской библиотечной системы второй год подряд становятся победителями всероссийского конкурса и получают средства на создание модельных муниципальных библиотек. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура».

В этом году капитальный ремонт и модернизация идут в городской библиотеке № 27 в Гипсовом микрорайоне. Ежегодно она обслуживает 1500 читателей, каждый третий из которых — ребенок.

В библиотеке будет создан интерьер-конструктор в стиле лофт, легко трансформирующийся под разные задачи читателей и сотрудников. Появятся площадки для проведения мероприятий и групповой работы и для детей, и для взрослых, а также зона досуга с оборудованием для погружения в виртуальную реальность. Библиотека будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Фонд пополнится художественной и нон-фикшн-литературой.

В прошлом году была модернизирована модельная библиотека, расположенная в сельском Доме культуры в поселке Первомайский городского округа Новомосковск. Ежегодно она обслуживает более 700 человек.

Благодаря нацпроекту в библиотеке появилась современная событийная площадка с мультимедийным и звуковым оборудованием, а также зоны для читателей разных возрастов.

Фонд сельской библиотеки увеличился на 1221 экземпляр, для нее закупили настольные игры.

«Новый формат позволяет максимально использовать библиотечное пространство. Нам важно сделать его открытым и привлекательным для чтения, общения, учебы, работы и отдыха детей, молодежи и взрослых. Обновленные библиотеки становятся центром для самообразования, культурного развития, творческой самореализации жителей микрорайонов и сел», — подчеркнула министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Напомним, посещая региональный информационно-библиотечный комплекс, губернатор Алексей Дюмин поставил региональному министерству культуры задачу активизировать работу по модернизации библиотек Тульской области. В этом году в регионе станут модельными 4 муниципальные библиотеки.