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Тульская боксерша вышла в полуфинал чемпионата мира среди военнослужащих

Тульская боксерша вышла в полуфинал чемпионата мира среди военнослужащих

Ее соперницей станет бразильянка.

Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал проходящего в Москве чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. Сегодня, 22 сентября, в четвертьфинальном бою в весовой категории до 57 килограммов перед нашей спортсменкой не устояла представительница Непала Кандракайя Тапа. Об этом пишет Федерация бокса Тульской области.

В поединке за выход в финал, который состоится в четверг, Дарье будет противостоять бразильянка Джусилен Ромеу Серкейра, победившая в 1/4 финала представительницу Шри-Ланки Чамоди Харшани Пасьялу.

Победители соревнований определятся в субботу, 25 сентября.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:52 +4
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