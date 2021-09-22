Тульская боксерша вышла в полуфинал чемпионата мира среди военнослужащих

Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал проходящего в Москве чемпионата мира по боксу среди военнослужащих. Сегодня, 22 сентября, в четвертьфинальном бою в весовой категории до 57 килограммов перед нашей спортсменкой не устояла представительница Непала Кандракайя Тапа. Об этом пишет Федерация бокса Тульской области.



В поединке за выход в финал, который состоится в четверг, Дарье будет противостоять бразильянка Джусилен Ромеу Серкейра, победившая в 1/4 финала представительницу Шри-Ланки Чамоди Харшани Пасьялу.



Победители соревнований определятся в субботу, 25 сентября.