Фото из архива MySlo
Какие дома Тулы будут обесточены 23 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Овражная, 3,
- ул. М. Горького, 22,
- ул. Курковая, 13, 13-а,
- ул. Арсенальная, 22-а, 5,
- ул. Гоголевская, 86, 88,
- ул. Пушкинская, 35, 39, 39-а, 45-а, 57, 45-51,
- ул. С. Перовской, 4, 15, 17, 5,
- ул. Свободы, 12/37,
- ул. Бундурина, 18,
- ул. Рязанская, 26 к.2,
- ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а,
- ул. Макаренко, 2, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б,
- ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.),
- ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.),
- пер. Патронный,
- ул. Калинина, 110, 139, 143,
- ул. Каракозова, 29-64, 69, 70, 71,
- ул. Серова, 5, 8, 9, 9-а, 10, 12,
- ул. Кирова, 166, 168, 170, 174, 176, 178,
- ул. Глинки, 4, 5, 6,
- ул. Немцова, 6, 6-а,
- ул. Галкина, 19-б, 17, 23-б, 15, 23, 21, 19,
- ул. М. Горького, 2-д,
- п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-а, 2-17,
- пер. Вахрушева, 11, 12,
- ул. Некрасова, 1, 2,
- ул. Космонавтов, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- п. Октябрьский: 25-й пр-д, 10, 12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 3-26,
- 23-й пр-д, 2-24.
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