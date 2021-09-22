В Туле выступит группа «Северный Флот»
9 октября в Concert Hall группа «Северный Флот» презентует новый сингл и представит свои лучшие песни. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
За плечами у музыкального коллектива несколько синглов, 3 полноценных студийных альбома и фильм-концерт. В данный момент группа активно готовит 4-ый альбом. И уже сейчас у вас есть возможность услышать живьём новый сингл с будущей пластинки петербургских рок-викингов!
Каждый концерт «Северного Флота» - это неизменно качественное шоу и атмосфера настоящего рок-праздника! Вы непременно споёте с группой любимые песни, насладитесь новой музыкой и необычным ярким видеорядом, сопровождающим каждую композицию!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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