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В Туле выступит группа «Северный Флот»

В Туле выступит группа «Северный Флот»

9 октября в Concert Hall группа «Северный Флот» презентует новый сингл и представит свои лучшие песни. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

За плечами у музыкального коллектива несколько синглов, 3 полноценных студийных альбома и фильм-концерт. В данный момент группа активно готовит 4-ый альбом. И уже сейчас у вас есть возможность услышать живьём новый сингл с будущей пластинки петербургских рок-викингов!

Каждый концерт «Северного Флота» - это неизменно качественное шоу и атмосфера настоящего рок-праздника! Вы непременно споёте с группой любимые песни, насладитесь новой музыкой и необычным ярким видеорядом, сопровождающим каждую композицию!
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:38 0
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