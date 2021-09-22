В Туле выступит группа «Северный Флот»

9 октября в Concert Hall группа «Северный Флот» презентует новый сингл и представит свои лучшие песни. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

За плечами у музыкального коллектива несколько синглов, 3 полноценных студийных альбома и фильм-концерт. В данный момент группа активно готовит 4-ый альбом. И уже сейчас у вас есть возможность услышать живьём новый сингл с будущей пластинки петербургских рок-викингов!

Каждый концерт «Северного Флота» - это неизменно качественное шоу и атмосфера настоящего рок-праздника! Вы непременно споёте с группой любимые песни, насладитесь новой музыкой и необычным ярким видеорядом, сопровождающим каждую композицию!

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