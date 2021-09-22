Украл, выпил – в тюрьму: житель Ефремова поутру обнёс супермаркет

Сотрудники полиции в Ефремове установили подозреваемого в краже. По данным пресс-службы областного УМВД, злоумышленник ранним утром камнем разбил стекло входной двери супермаркета и забрался внутрь.

Затем он забрал из торгового зала алкоголь, сигареты и скрылся. Полицейские в кратчайшие сроки нашли вора. 38-летний неработающий ранее судимый местный житель был задержан и признался в содеянном.