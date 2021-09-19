Представители политических партий оценили эффективность общественного наблюдения в дни выборов в регионе

Они отметили, что такой открытости выборов, как сейчас, никогда раньше не было. Это стало возможным благодаря использованию новых технологий.

«Одним из ключевых принципов организации избирательного процесса является принцип гласности. Открытость и гласность избирательных процедур важны для повышения доверия общества к формированию органов власти. В дни выборов в Тульской области работает Центр общественного наблюдения, деятельность которого ведется круглосуточно с самого начала выборов и до последнего подсчета голосов. Наблюдение осуществляется, в том числе, экспертами, политологами, представителями политических партий», - отметил руководитель Регионального штаба общественного наблюдения за выборами в Тульской области Константин Данилов.

За время работы Центра, в нем поработали более100 наблюдателей. Еще порядка 1000 общественных наблюдателей осуществляют работу непосредственно на избирательных участках региона.

«Общественное наблюдение на выборах осуществляют общественные представители, которых направляла Общественная палата. На протяжении трех дней выборов члены палаты выезжали в районы области, где вели мониторинг на избирательных участках. Общественные наблюдатели в своей работе руководствуются разработанным Общественной палатой России «золотым стандартом». Они знают, как себя вести на участке, как работать, соблюдая правила. Отмечу, что мы тесно работаем с Общественной палатой РФ и некоторые тульские практики перешли на федеральный уровень. Например, место, где дислоцируется Центр – это музей, он имеет культурно-историческое значение. Эта площадка в центре города на сегодня востребована», - отметила председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.

В дни выборов в регионе работали 5000 общественных наблюдателей. Все они прошли обучение. 1000 из них подготовили специалисты региональной Общественной палаты. Наблюдатели выезжали на участки. О своих наблюдениях они сигнализировали на сайт nom24.ru. Познакомиться с сообщениями наблюдателей о ходе избирательного процессе может любой пользователь.

«Многодневное голосование завершается, впереди еще предстоит самый ответственный участок нашей работы. Но уверен, завтра мы убедимся, что не зря были все наши усилия по обеспечению законности выборов, которые мы начали прикладывать еще в феврале нынешнего года. В дни голосования на всех избирательных участках работают наблюдатели. В этом – огромная заслуга Общественной палаты Тульской области, которая, с методической поддержкой нашей Ассоциации, помогла подготовить около 5 тысяч наблюдателей. Это огромные усилия», - сообщил эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин.

«Отрадно отметить, что масштабная подготовка и обучение наблюдателей не прошли даром. На участках присутствуют настоящие эксперты. Со многими из них я работал как преподаватель на этапе обучения, приятно было, что они узнают меня. И еще приятнее беседовать с ними, как с профессионалами своего дела, можно дискутировать, спрашивать их мнение, слышать их экспертную оценку.

По итогам объезда участков, хочу отметить высокий уровень организации процесса: на участках размещены информационные баннеры, стенды, участки опрятные и нарядные. Члены УИКов искренне переживают за свое дело, никто не хочет подвести в плане обеспечения безопасности здоровья избирателей и соблюдения всех законодательных моментов», - сказал член Общественной палаты Тульской области, председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов.

«Наша общая задача - создать все условия, чтобы выборы были честными, прозрачными, безопасными. С 10 августа мы запустили горячую линию. Пока жалоб не поступало. Были вопросы информационного характера: как и где проголосовать, как получить открепительное удостоверение, где голосовать маломобильным гражданам и прочие», - отметила Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина.

В ходе брифинга каждому представителю политических партий было предоставлено слово.

Екатерина Толстая, депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия»: «В дни выборов в Туле работает Центр общественного наблюдения, современный, технологичный и комфортный. Оборудована видео стена с 8 мониторами. Качество изображения высокое, позволяет наблюдателю рассмотреть даже самые мелкие детали. Очень хорошо, что по инициативе Общественной палаты Тульской области на избирательных участках региона были размещены плакаты с QR-кодом и предложением принять участие в опросе. Опрос состоял из вопросов о соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности и качестве проведения самого голосования. Таким образом, мы получаем наиболее полную картину об организации избирательного процесса в регионе».

Сергей Гребенщиков, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Тульской области: «За эти три дня я побывал почти во всех УИКах города и могу сказать, что меры безопасности на довольно высоком уровне, хотелось бы отметить, что большая нагрузка ложится на избирательные участки, но они справляются. Надеемся, что благополучно закончится этот день и мы получим результаты, волеизъявления, которые делали туляки будут зафиксированы в итоговых протоколах».

Владимир Ивашкевич, руководитель регионального отделения всероссийской политической партии «Родина»: «Осталось немного и можно будет с уверенностью сказать, что работа, проведенная Общественно палатой региона и избиркомом дала свой результат. Замечаний, которые можно было бы назвать нарушениями ни на одном участке установлено не было, были замечания, которые решались в оперативном порядке, в том числе благодаря и Центру общественного наблюдения. На мониторах было видно каждый участок, урну, сейфы».

Владимир Ростовцев, председатель Правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»: «Центр общественного наблюдения дает возможность видеть все происходящее на избирательных участках в реальном времени и в записи, что содействует повышению доверия избирателей к результатам выборов. Что касается голосования, от нашей партии на участках работают более 300 наблюдателей. За три дня вопросов не возникало, хотя в других регионах страны их фиксируется немало. У нас все спокойно, за что спасибо организаторам выборов».

Александр Маринков, координатор тульского регионального отделения партии ЛДПР: «Игра интересна, когда она проходит в открытую. И приятно, что современные технологии доходят до избирательного процесса, позволяя гарантировать эту открытость. Центр общественного наблюдения и идея работы с камерами видеонаблюдения обеспечивает прозрачность, чистоту и честность выборов. Я очень надеюсь, что идея создания такого центра получит развитие в последующие годы.

Что касается хода голосования, представители ЛДПР есть на участках в каждом районе области, пока ни одного нарушения не было».

Андрей Мазов, председатель регионального отделения «Партии Роста»: «Чем больше наблюдателей, чем лучше они технически подготовлены, тем прозрачнее процесс выборов. И мы видим, что голосование в регионе, в отличие от других субъектов страны, проходит спокойно, организованно, в том числе и потому, что на участках представлено большое количество наблюдателей от областной Общественной палаты, от политических партий, организовано видеонаблюдение, работает Центр общественного наблюдения, опыт создания которого считаю важным продолжать».

Избирательные участки закроются ровно в 20 часов. После этого начнется обработка результатов голосования.