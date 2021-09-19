Статистика по коронавирусу за сутки: 109 новых заболевших и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

По данным федерального оперативного штаба, на 19 сентября в Тульской области зафиксировано 109 новых случаев коронавируса. 103 пациента выздоровели, 10 – скончались. Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 363 жителя региона, 45 726 вылечились, 2 903 умерли. Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 20 174 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 595 (7,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 274 928 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 218 человек.