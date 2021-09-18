Второй день работы Центра общественного наблюдения за выборами прошел в штатном режиме

Фото: пресс-центр избирательной комиссии Тульской области

В 20.00 в Тульской области закрылись все 1083 избирательных участка. Бюллетени проголосовавших избирателей перемещаются в сейф-пакеты, а затем в сейфы.

В завершении второго дня голосования и работы Центра общественного наблюдения были подведены предварительные итоги. Представители Общественной палаты работают на выездах, посещают избирательные участки в районах, а также принимают активное участие в работе Центра общественного наблюдения.

– Система видеонаблюдения за ходом голосования показала свою работоспособность. На 544 избирательных участках мы видим все, что происходит в течение 24 часов каждого из дней голосования. Задача на сегодняшний день выполнена, надеюсь, на следующих выборах мы выйдем на большее количество участков, оборудованных видеонаблюдением. Замечания, которые фиксируют общественные наблюдатели незначительные и не имеют принципиального характера, – отметил руководитель Регионального штаба общественного наблюдения за выборами в Тульской области Константин Данилов.

На сегодня нет ни одного избирательного участка в регионе, на котором не присутствовал бы наблюдатель. Представители региональной Общественной палаты отмечают слаженность действий и высокий уровень организации работы участковых избирательных комиссий. Сегодня представители региональной палаты побывала на участках в Новомосковске, Узловой, Алексине, Ясногорске, Веневе, Белеве и Туле.

– Я посетила 8 избирательных участков в Белеве, отмечу, что уровень организации работы на избирательных участках высокий. Традиционно в сельских районах люди привыкли голосовать в воскресенье, но и сегодня голосующих приходило на участки немало. Приходят семьями. Заметно, что к выборам жители региона подошли ответственно, – прокомментировала председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.

Нынешние выборы отличаются от предыдущих различными нововведениями. Теперь избиратель может оценить уровень организации на избирательном участке, поставив оценку по 10-балльной шкале. Для этого на всех участках размещены QR-коды. Вся информация поступает на сайт Общественной палаты. Данные обновляются сразу. Уже проголосовало более 29500 человек, средняя выставленная оценка 9,8.

– Широкое использование видеонаблюдения и QR-кодов, позволяющих избирателям лично дать оценку увиденному на избирательных участках, повышает доверие к выборам, и, как следствие, желание у людей отдать свой голос, будучи уверенным, что он будет верно учтен. Сегодня члены штаба по наблюдению за выборами посетили в Туле и Тульской области 37 участков для голосования. На всех участках соблюдаются как санитарные нормы, так и все требования избирательного законодательства. На «горячую линию», организованную региональной Общественной палатой, поступило 34 звонка, которые преимущественно касались места расположения избирательного участка. На сайт НОМ поступило более 200 сообщений, из которых 2 со статусом «сообщение о нарушении», однако после рассмотрения и проверки информация о нарушениях не подтвердилась, – сообщил эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин.

В Центре общественного наблюдения в атриуме кремля работают политологи. Они также поделились своей оценкой нынешних выборов.

– С точки зрения того, что у нас до сих пор сохраняется сложная эпидемиологи ситуация, я думаю, что решение распределить голосование на 3 дня было правильным. У людей есть больше возможностей прийти и сделать свой выбор, проголосовать за кандидата в губернаторы региона и депутата в Государственную Думу Российской Федерации. За 3 дня можно найти свободное время и посетить избирательный участок. Я надеюсь, что активность избирателей будет высокой, так как чем выше явка, тем достовернее результат выборов, – сказала общественный наблюдатель, доцент кафедры социологии и политологии ТулГУ Юлия Киняшева.

Завтра, 19 сентября, Центр общественного наблюдения продолжит работу, у представителей Общественной палаты также запланированы выезды на избирательные участки в районах области.