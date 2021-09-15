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Ищите себя в списках: определены первые победители лотереи для привившихся от коронавируса

Ищите себя в списках: определены первые победители лотереи для привившихся от коронавируса

Каждый получит по 100 тысяч рублей.

Определены первые 500 победителей лотереи, которую правительство проводит для вакцинировавшихся от ковида граждан. Каждый получит по 100 тысяч рублей.
 

Как сообщает Правительство РФ, номера победивших сертификатов можно узнать в среду на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Информация о призе будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг, а пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир».

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.

Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября 2021 года.

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:30 +1
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