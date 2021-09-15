Ищите себя в списках: определены первые победители лотереи для привившихся от коронавируса

Как сообщает Правительство РФ, номера победивших сертификатов можно узнать в среду на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

Информация о призе будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг, а пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше.

Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир».

После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов.

Второй тираж розыгрыша состоится 14 октября 2021 года.