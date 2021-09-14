В Тульской области суд приостановил работу насосных станций из-за незаконного забора воды

13 сентября суд приостановил незаконную деятельность ООО «Кимовские просторы» по забору воды из водных объектов Кимовского района.

Ранее в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области обращались жители сел Хованщина и Молоденки, а также деревни Шаталовка Кимовского района и ТРОО «Экологическая защита». В августе было проведено административное расследование по факту забора воды из реки Сухая Табола и ее притоков. Забор воды осуществлялся без документов, а значит — без прав пользования водным объектом по ст. 7.6 КоАП РФ.

В ходе расследования на берегах рек Сухая Табола и Муравлянка были обнаружены насосные установки, принадлежащие ООО «Кимовские просторы». 27 августа специалисты министерства составили на ООО протокол о временном запрете деятельности насосных установок. Материалы дела направили в Центральный районный суд г. Тулы.

13 сентября суд вынес решение приостановить деятельность насосных установок на 90 суток.