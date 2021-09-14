новости
новости
Регистрация
В Тульской области суд приостановил работу насосных станций из-за незаконного забора воды
Фото Михаила Веревченко, пользователь Myslo smokescreen83.

В Тульской области суд приостановил работу насосных станций из-за незаконного забора воды

Незаконный забор воды в Кимовском районе приостановлен.

13 сентября суд приостановил незаконную деятельность ООО «Кимовские просторы» по забору воды из водных объектов Кимовского района.

Ранее в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области обращались жители сел Хованщина и Молоденки, а также деревни Шаталовка Кимовского района и ТРОО «Экологическая защита». В августе было проведено административное расследование по факту забора воды из реки Сухая Табола и ее притоков. Забор воды осуществлялся без документов, а значит — без прав пользования водным объектом по ст. 7.6 КоАП РФ.

В ходе расследования на берегах рек Сухая Табола и Муравлянка были обнаружены насосные установки, принадлежащие ООО «Кимовские просторы». 27 августа специалисты министерства составили на ООО протокол о временном запрете деятельности насосных установок. Материалы дела направили в Центральный районный суд г. Тулы.

13 сентября суд вынес решение приостановить деятельность насосных установок на 90 суток.

 

 

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
забор воды
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дело о мене Центрального стадиона в Туле: суд рассмотрит апелляцию прокуратуры
Дело о мене Центрального стадиона в Туле: суд рассмотрит апелляцию прокуратуры
Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тульской области
Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.