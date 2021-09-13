Какую воду пьют туляки: результаты лабораторных исследований

Проверенные специалистами пробы были взяты в разных районах города с 6 по 12 сентября.

По информации «Тулагорводоканала», показатели мутности и цветности находятся в пределах допустимых значений. Уровень содержания железа тоже не превышен. Какие-либо бактерии отсутствуют.

Самый низкий уровень жесткости воды – в Пролетарском и Зареченском районах – в среднем от 5,5 до 8,7 градуса при норме 7.

В Центральном и Советском районах жесткость воды составляет от 8,8 до 9,2 и от 8,8 до 9,3 градуса. Самый высокий показатель – в Привокзальном районе (от 8,8 до 9,4 градуса).