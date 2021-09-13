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В лектории тульского Исторического музея состоится мастер-класс по каллиграфии
Фото: пресс-служба филиала Исторического музея в Туле.

В лектории тульского Исторического музея состоится мастер-класс по каллиграфии

В рамках выставки «Романовы», посвященной монаршему семейству, пройдет цикл лекций от московских и тульских историков.

Во время работы выставки «Романовы», посвященной истории царской и императорской династии, в филиале Исторического музея в Туле будет работать лекторий. Тематика лекций связана с выставкой. Туляки узнают о начале династии Романовых, брачной политике, быте, путешествиях царских особ и многом другом.

Лекции проведут историки-исследователи из Москвы и Тулы: доктора и кандидаты исторических наук, авторы научных статей и научно-популярных изданий. Откроет лекторий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, основатель московской Школы исторической каллиграфии, кандидат филологических наук Андрей Санников.

В субботу, 18 сентября, он расскажет о том, как писали в XVII-XVIII веках. Лекция будет дополнена каллиграфическим мастер-классом, участники которого будут изучать московскую вязь времен начала династии.

Полный перечень лекций и информацию о билетах можно найти на сайте филиала Исторического музея.

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