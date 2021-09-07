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Туляки могут оформить право собственности на землю в упрощенном порядке

Туляки могут оформить право собственности на землю в упрощенном порядке

Достаточно просто подать документы в МФЦ и оплатить госпошлину.

В упрощенном порядке можно оформить право собственности на земельный участок, который был предоставлен гражданину до введения в силу Земельного кодекса РФ (до 30 октября 2001 года).

Для этого у владельца на руках должен быть один из следующих документов: свидетельство на право собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, договор или какой-либо акт органа власти о предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, выписка из похозяйственной книги и т. д.

Правоустанавливающий документ вместе с заявлением о государственной регистрации права собственности можно подать в любой офис МФЦ, предварительно оплатив госпошлину в размере 350 рублей. После поступления в заявления и документов в Росреестр будет проведена правовая экспертиза, на основании результатов которой будет принято соответствующее решение.

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Тульская область
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