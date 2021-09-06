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Какие дома Тулы останутся без света 7 сентября

Какие дома Тулы останутся без света 7 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Они пройдут в областном центре с 9 до 17 часов. Публикуем список адресов:

  • ул. Ф. Энгельса, 147, 147-а,
  • пр. Ленина, 76-а,
  • ул. Коксовая, 2-16 (чётн.), 14-а, 4-а, 3-13 (нечётн.),
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1,
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Шевченко, 26,
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4, 6, 8,
  • ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • Одоевское шоссе, 12,
  • ул. Привокзальная, 25,
  • п. Южный: ул. Шоссейная, 2-а, 2, 4, 8, 7, 10, 14,
  • ул. Шахтёрская, 1, 2-8 (чётн),  30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51, 13, 17, 21-33, 37, 43, 45, 47, 49, 50,
  • ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
  • ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13,
  • ул. Первомайская, 1-10,
  • ул. Транспортная, 5-9,
  • ул. Станционная, 5-17.
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