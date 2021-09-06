Какие дома Тулы останутся без света 7 сентября

Они пройдут в областном центре с 9 до 17 часов. Публикуем список адресов:

ул. Ф. Энгельса, 147, 147-а,

пр. Ленина, 76-а,

ул. Коксовая, 2-16 (чётн.), 14-а, 4-а, 3-13 (нечётн.),

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),

ул. Щорса, 1,

пер. Циолковского, 22,

ул. Шевченко, 26,

Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),

1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),

18-й пр-д, 4, 6, 8,

ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.),

ул. Кабакова, 38,

Одоевское шоссе, 12,

ул. Привокзальная, 25,

п. Южный: ул. Шоссейная, 2-а, 2, 4, 8, 7, 10, 14,

ул. Шахтёрская, 1, 2-8 (чётн), 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51, 13, 17, 21-33, 37, 43, 45, 47, 49, 50,

ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),

ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13,

ул. Первомайская, 1-10,

ул. Транспортная, 5-9,

ул. Станционная, 5-17.