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В детских летних лагерях побывали 42 тысячи юных туляков
Фото: admpoyk.ru.

В детских летних лагерях побывали 42 тысячи юных туляков

В областном правительстве подвели итоги оздоровительной кампании.

В текущем году каждый третий ребенок в Тульской области посетил летний оздоровительный лагерь. Об этом на оперативном совещании у губернатора сообщила зампред регионального правительства Ольга Гремякова.

В Тульской области работало 5 санаторных и 13 загородных лагерей, в которых побывали почти 13 тысяч ребят. В 369 пришкольных лагерях отдохнули 27 тысяч школьников, в 41 лагере труда и отдыха – 746. Для 209 юных туристов работал семидневный палаточный лагерь «Вертикаль».

В Крыму побывали 300 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 12 муниципалитетов. На других южных курортах отдохнули еще 720 детей. Впервые на море отправились 245 детей сотрудников медицинских учреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

В регионе продолжается выплата компенсаций за путевки. Из 710 путевок, которые родители приобрели за собственные средства, компенсация оплачена по 390. После завершения оздоровительного сезона на базах отдыха начались ремонтные работы. На это направлено более 88 млн рублей.

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вчера, в 22:33 +1
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Люди
Ольга Гремякова
Место
Тульская область
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