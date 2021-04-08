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В Тульской области отметят 650-летие Куликовской битвы

В Тульской области отметят 650-летие Куликовской битвы

Празднование круглой даты состоится в 2030 году.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с инициативой празднования годовщины Куликовской битвы. Президент Владимир Путин поддержал инициативу и подписал распоряжение о создании оргкомитета и разработке плана по подготовке к празднованию.

Глава государства рекомендовал органам исполнительной власти регионов России и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднований, которые пройдут в 2030 году. К этому времени планируется модернизировать объекты музея-заповедника «Куликово Поле».

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Место
Тульская областьКуликово поле

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