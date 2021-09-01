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Тульский лицей попал в топ-20 школ России

Тульский лицей попал в топ-20 школ России

Речь идет о лицее №2.

Тульский лицей №2 вошел в топ-20 школ «Большой перемены», которые были определены на финале первого сезона конкурса в Международном детском центре «Артек». 
 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.
 
В 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 млн школьников и студентов колледжей. 
 
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