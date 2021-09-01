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На ул. Оборонной в Туле столкнулись две легковушки
Фото: Анастасия Колесова.

На ул. Оборонной в Туле столкнулись две легковушки

Участники аварии перекрыли почти всю проезжую часть в направлении к центру города.

Днем 1 сентября на ул. Оборонной в Туле произошло ДТП. В районе автостанции «Восточная» столкнулись две легковушки.
 
«Из-за участников аварии образовалась пробка в направлении к центру города», — сообщила корреспонденту Myslo очевидица происшествия.
 
 
Новость обновлена в 16:30. Уточнена информация о происшествии.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:04 +1
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