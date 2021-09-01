Фото: Анастасия Колесова.
На ул. Оборонной в Туле столкнулись две легковушки
Участники аварии перекрыли почти всю проезжую часть в направлении к центру города.
Днем 1 сентября на ул. Оборонной в Туле произошло ДТП. В районе автостанции «Восточная» столкнулись две легковушки.
«Из-за участников аварии образовалась пробка в направлении к центру города», — сообщила корреспонденту Myslo очевидица происшествия.
Новость обновлена в 16:30. Уточнена информация о происшествии.
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