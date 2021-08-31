Метеопредупреждение: На Тулу надвигается гроза

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается гроза. Ветер усилится до 12-17 м/с.

МЧС России рекомендует выполнять общие меры безопасного поведения. При грозе, если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре: