Метеопредупреждение: На Тулу надвигается гроза
Ветер усилится до 17 м/с.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе ожидается гроза. Ветер усилится до 12-17 м/с.
МЧС России рекомендует выполнять общие меры безопасного поведения. При грозе, если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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