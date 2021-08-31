«Армия-2021»: наши «Панцирь» и «Корнет», разработки молодых ученых и экспонаты стрелкового центра

На VII Международном военно-техническом форуме были представлены ведущие оборонные производства региона, в том числе АО «КБП».

Myslo побывал на форуме. Впечатлений — море!

Таких крупных военно-технических салонов в мире не проводится нигде, только в Кубинке. С 22 по 28 августа можно было своими глазами увидеть и даже потрогать лучшие образцы российской военной техники, пострелять на полигоне из разных видов оружия, отведать солдатской каши из полевой кухни. Ну а потенциальным покупателям – выбрать что-то новое.

Экспозиции расположились в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 330 тыс. квадратных метров.

В день открытия участников и гостей форума поприветствовал Президент России Владимир Путин:

Владимир Путин – По традиции в рамках форума проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК. По сути здесь представлен современный уровень наших Вооруженных Сил и, что важно, тот мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы.

Форум посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он осмотрел стенды ведущих предприятий ОПК региона, которые представили как уже зарекомендовавшие себя изделия, так и новейшие разработки вооружения и военной техники.

Алексей Дюмин – На сегодняшнем форуме Тульская область в очередной раз подтвердила свою ключевую роль в укреплении обороноспособности страны.

На форуме губернатор встретился с заместителем генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющим директором АО «КБП» Дмитрием Коноплевым. Дмитрий Владимирович отметил, что форум — большой плюс для КБП:

– Мы имеем возможность пригласить большое количество инозаказчиков. Мы представляем ЗРПК «Панцирь», большой номенклатурный ряд бронетанковой техники, демонстрируем различные варианты не только комплектации, но и взаимодействия: это лицензионное производство, в том числе на территории инозаказчика.

На форуме АО «КБП» по традиции познакомило гостей с образцами зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства «Панцирь».

– Здесь представлено новое поколение комплексов «Панцирь-С1М», — рассказал «Слободе» Александр Губарев, специалист АО «КБП». — У него новая зенитная управляемая ракета, способная поражать цели на дальности 30 км. Другая боевая часть, новый локатор, который способен подслеживать до четырех целей и вести одновременно четыре ракеты. Новое шасси «Торнадо» повышенной проходимости, новые приводы наведения, что ускоряет время реакции.

Рядом с «Панцирем» — «Корнет ЭМ», один из самых известных в мире противотанковых ракетных комплексов.

– Он многофункциональный, всепогодный, работает и днем, и ночью, — говорит Антон Рябцев, специалист АО «КБП». — Может вести стрельбу сразу по нескольким целям и выполнять все боевые задачи, которые на данный момент могут быть поставлены перед противотанковой техникой. Также он поражает практически все существующие на данный момент основные виды боевых танков. Это по-настоящему передовая разработка! Ракетный комплекс «Корнет ЭМ» был представлен на шасси «Тайфун-К».

Рядом с экспозицией Центрального архива Министерства обороны РФ расположилась экспозиция Военного инновационного технополиса «Эра». Напомним, что на его базе по поручению губернатора Алексея Дюмина была сформирована Научная рота Тульской области. Уже несколько лет это исследовательское подразделение занимается научной деятельностью в интересах Министерства обороны РФ и предприятий ОПК Тульской области.

На экспозиции были выставлены два экспоната от пятой научной роты — аппаратно-программный комплекс «Око» и универсальный беспилотный комплект летательных аппаратов. Молодые ребята с огромным интересом рассказывают о своих разработках. В свои проекты они вложили все свои знания, силы и душу.

Операторы пятой научной роты Иван Абальян и Денис Карпов представили комплекс из трех беспилотных летательных аппаратов, каждый из которых решает свою задачу.

– Самый маленький — «Стрекоза» — предназначен для ведения разведки внутри зданий. Небольшие габариты и защищенная конструкция позволяют проникать в здания через открытые двери, форточки, вентиляционные шахты, с легкостью преодолевают лестничные марши.

Средний по размеру аппарат «Муха» предназначен для ведения разведки на открытой местности, время полета – около 40 минут.

Третий аппарат в виде самолета изготовлен по схеме «летающее крыло» и также предназначен для разведки, но при этом может использоваться как барражирующий боеприпас. Это своего рода беспилотник-камикадзе, который запускается в один конец и, сталкиваясь с противником, взрывается сам и уничтожает цель. Он может нести на себе полезную нагрузку до 500 г, в воздухе может находиться до 1 часа. Все беспилотники умещаются в рюкзаке.

Кирилл Колесников, старший оператор пятой научной роты, до призыва в армию работал инженером-программистом в КБП, а сейчас увлечен своим проектом:

– На форуме я представил макет аппаратно-программного комплекса обнаружения и распознавания ВВСТ, разработанного операторами пятой научной роты. Комплекс предназначен для автоматической разведки местности, выявления единиц техники, вычисления координат и выдачи указаний для средств поражения. Особенностью является использование пассивных приемников различных спектров от видимого до тепловизионного диапазона. Обработка в реальном времени видеопотока происходит с использованием нейронных сетей, максимально скрытно для противника. Комплекс разработан в интересах Главного ракетно-артиллерийского управления. На данный момент программный комплекс готов к работе, его уже можно переносить на военные вычислительные блоки. Сейчас комплекс работает в режиме макета.

Отметим, что начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов оценил эту разработку и поставил задачу к середине 2022 года реализовать опытный образец программного комплекса «Око».



В рамках форума «Армия-2021» прошел чемпионат среди профессиональных команд по управлению беспилотными летательными аппаратами «Дронбиатлон-2021». В соревнованиях среди вузов, организаций и довузовских учреждений Министерства обороны России первое место заняла команда Технополиса «Эра».

В еще одном павильоне был представлен совместный проект поискового клуба «Славный», усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и Тульского РО «Союз машиностроителей России». Проект рассказывает о ранее неизвестных героических эпизодах Великой Отечественной войны. Совсем недавно поисковики обнаружили уникальные находки на территории Арсеньевского района Тульской области.

Самым ярким и динамичным для тульских журналистов стало посещение полигона, возможность познакомиться с самыми новейшими разработками тульских оружейников и даже пострелять из разных видов оружия. Для многих это было в новинку, но интерес победил страх! И вот уже стреляют все, даже девушки.

О представленных образцах нам рассказал Виталий Булгаков, директор филиала АО «КБП» — ЦКИБ СОО. Виталий Викторович — опытный специалист, который прекрасно разбирается в оружии. Потомственный военный, он сам до недавнего времени служил в подразделениях спецназначения.

В многофункциональном стрелковом центре Виталий Булгаков продемонстрировал журналистам образцы боевого стрелково-гранатометного вооружения, гражданского оружия.

Среди экспонатов собравшиеся увидели, например, двухсредный специальный автомат (АДС). Это универсальное оружие, которое впервые обеспечивает возможность поражать противника как на суше штатными патронами и гранатометными выстрелами, так и под водой специальными подводными патронами. Это позволяет бойцам специального назначения практически в два раза снизить вес носимого вооружения.

Неизменный интерес вызвал самый легкий в мире пистолет ГШ-18, названный так по первым буквам фамилий своих создателей — Грязева и Шипунова. Его вес с магазином без патронов — около 500 граммов!

Это рекордно малая масса для оружия.

Один из самых компактных образцов в своем классе – 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000. При массе и габаритах, сравнимых с аналогичными параметрами современного боевого пистолета, ПП-2000 позволяет вести эффективный огонь на дальность до 200 метров.

А также мощный штурмовой автоматный комплекс ШАК-12; ружье 12 калибра магазинное РМБ-93; снайперская винтовка ОЦ-03, снайперская винтовка ОСВ-96…

– Инновационные тепловизионные прицелы, которые установлены на эти образцы, повышают точностные характеристики оружия, — говорит Виталий Булгаков. — Теперь профессионалы способны из нашего оружия попасть на максимальных дальностях в малогабаритную цель. Кроме того, тепловизор помогает видеть эту цель практически в любых условиях. В настоящий момент у нашей продукции фактически нет аналогов.