Юных туляков приглашают в театральную школу-студию «Эрмитажик»

Попробовать свои силы в театральном искусстве могут ребята от 7 до 14 лет.

Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» объявляет о наборе детей на 2021/2022 учебный год. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок вырос уверенным в себе, умел свободно владеть аудиторией и непринужденно общаться – приходите!

Главная задача школы-студии – формирование у детей качеств, которые станут залогом их успешности в будущем: выразительности, умения излагать свои мысли, эмоциональной устойчивости, ответственности и трудолюбия.

Среди преподаваемых дисциплин – актерское мастерство и техника речи, хореография, вокал, цирковое искусство, сценическое движение. Занятия ведутся по уникальным авторским методикам, разработанным с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Набор детей в возрасте от 7 до 14 лет проводится по будням, с 11.00 до 15.00, по адресу: пр. Ленина, 85, к. 4, 1-й этаж, справки по телефону 8 (953) 186-73-14.