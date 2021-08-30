В Центральном округе Тулы введут временные ограничения для транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Во вторник, 31 августа, с 9.00 до 14.00, специалисты главного управлением администрации Тулы по Центральному округ проведут работы по опиловке деревьев.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения работ будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка транспорта на участке от ул. Кауля до ул. Михеева.

Движение трамваев по маршруту № 13 «ст. Металлург – пос. Менделеевский» будет осуществляться по изменённой схеме: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина.