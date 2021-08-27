В пандемию Tele2 не стала экономить на социальных программах

В пандемию Tele2 не только не сократила социальные программы, но сделала их еще более ориентированными на нужды людей.

Социальный отчет описывает, как принципы КСО реализуются в продуктовых решениях, развитии регионов, экологической политике компании, предоставлении качественной и доступной связи.

Как социально ответственная компания Tele2 взяла на себя обязанность обеспечить бесплатный доступ к сайтам и горячим линиям по коронавирусу. Когда из-за отмены рейсов пользователи оказались заперты за рубежом, оператор предложил им общаться в мессенджерах без ограничений даже при минусовом балансе.

Чтобы эмоционально поддержать людей на самоизоляции, Tele2 запустила «Дом по другим правилам» в апреле 2020 года. За год его посетили более 3 млн человек.

В digital-пространстве проходят бесплатные лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Зайти в «Дом по другим правилам» может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является, без регистрации и подписки.

Пандемия стала шоковой терапией для отрасли, но в 2020 году Tele2 радикально ускорила темпы строительства сети, вразрез с ранее составленными планами стройка сосредоточилась в спальных районах, дачных поселках и отдаленных населенных пунктах. Оператор увеличил количество базовых станций LTE более чем в полтора раза и завершил установку станций 4G на каждый сайт. За все это время не было зафиксировано ни одной серьезной аварии — сеть справилась с колоссальными нагрузками. Скрывшиеся от пандемии люди могли работать и учиться, находясь вдали от офисов и школ.

С самого начала работы в России Tele2 поддерживала талантливых социальных предпринимателей в рамках сотрудничества с фондом «Навстречу переменам».

Tele2 видит социальную ответственность в создании развитой сети амбассадоров добра — лидеров, которые реально решают проблемы детей и подростков в регионах. Зная, с какими трудностями сталкиваются социальные стартапы, в пандемийный год Tele2 и фонд скорректировали формат конкурса и решили поддержать уже действующие проекты. Победители получили финансирование по 650 тыс. и помощь в разработке антикризисной стратегии.

Tele2 системно реализует свою социальную миссию — нести цифровой образ жизни клиентам вне зависимости от их прошлого опыта, места проживания или возраста. Уже несколько лет Tele2 реализует масштабный социальный проект «Переведи бабушку в интернет». В 2020 году Tele2 снова помогала пожилым людям осваивать мобильный интернет и решать с его помощью бытовые вопросы. На пике ограничений эти навыки помогли старшему поколению пережить разлуку с близкими и обезопасить себя.

Андрей Патока, генеральный директор Tele2: